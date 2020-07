Scomparso da giovedì sera, commercialista trovato senza vita: "Addio Tino" (Di sabato 25 luglio 2020) Chiavenna, Sondrio,, 25 luglio 2020 - Le ricerche dello stimato commercialista di Chiavenna, AgosTino Trussoni , 79 anni, da tempo in pensione, hanno avuto un tragico epilogo nel pomeriggio di ieri.L'... Leggi su ilgiorno

Personaggio molto noto in Valle, non era rientrato a casa giovedì pomeriggio. Vittima molto probabilmente di un incidente, aveva 79 anni E’ stato trovato morto nel pomeriggio Agostino Trussoni, 79 ann ...Chiavenna (Sondrio), 25 luglio 2020 - Le ricerche dello stimato commercialista di Chiavenna, Agostino Trussoni, 79 anni, da tempo in pensione, hanno avuto un tragico epilogo nel pomeriggio di ieri.L’u ...