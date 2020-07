Scarica di fulmini di abbatte sulla Statua della Libertà: le impressionanti immagini da New York (Di sabato 25 luglio 2020) Una spettacolare Scarica di fulmini si è abbattuta sulla Statua della Libertà, a New York, creando suggestivi giochi di luce e colori nel cielo plumbeo. Dopo un’ondata di calore durata giorni, che ha fatto salire notevolmente le temperature, sulla Grande Mela si è abbattuto un violento temporale, con raffiche di vento fino a 60 miglia orarie, lampi tuoni e, appunto, fulmini. La scena è stata immortalata in un video girato e pubblicato su Twitter da Mikey Cee. Pochi secondi, che sono riusciti però a catturare i momenti esatti in cui i fulmini si sono abbattuti sulla Statua della Libertà. “È il miglior video che io abbia mai ... Leggi su ilfattoquotidiano

lostonluke : per favore thor fai venire una scarica di fulmini direttamente sulla mia testa -

«Amici...è col cuore in mano che vi scrivo dal rifugio. Un’ora fa siamo stati colpiti in pieno da una mega scarica elettrica, una vera e propria esplosione che ha distrutto completamente ogni parte el ...

Il maltempo fa danni sul Monte Baldo. Un fulmine ha colpito in pieno il rifugio Telegrafo questa mattina: una scarica elettrica potentissima ha distrutto completamente ogni parte elettrica del rifugio ...

Il maltempo fa danni sul Monte Baldo. Un fulmine ha colpito in pieno il rifugio Telegrafo questa mattina: una scarica elettrica potentissima ha distrutto completamente ogni parte elettrica del rifugio. «Amici...è col cuore in mano che vi scrivo dal rifugio. Un'ora fa siamo stati colpiti in pieno da una mega scarica elettrica, una vera e propria esplosione che ha distrutto completamente ogni parte elettrica del rifugio»