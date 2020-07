Sbarchi senza sosta a Lampedusa: hotspot al collasso (Di sabato 25 luglio 2020) Situazione drammatica a Lampedusa dove continuano gli Sbarchi da giorni. Continui approdi di migranti e l'hotspot è già al collasso Roberto Chifari Proseguono senza sosta gli Sbarchi a Lampedusa. A centinaia sono arrivati negli ultimi giorni portando di fatto al collasso l'hotspot dell'isola che ospita una media di 800 migranti su una capienza di 80. "In Sicilia è emergenza senza tregua sugli Sbarchi - dice il Governatore Nello Musumeci -. Vorrei fosse chiaro che non si tratta solo di una emergenza sanitaria, per la quale la Regione sta facendo di tutto per assicurare la sicurezza dei cittadini siciliani e di chiunque arriva nell'Isola. C'è ... Leggi su ilgiornale

Oltre mille persone nell’hotspot che dovrebbe ospitare al massimo 200. A Lampedusa gli sbarchi continuano senza sosta e l’hotspot ormai non ne può accogliere altri, visto che ne contiene oltre mille q ...

C’è l’ipotesi, per nulla remota, che alcuni migranti richiedenti asilo positivi al coronavirus, sbarcati di recente sulle coste italiane, quelle sicule in particolare, vengano a trascorrere il periodo ...

