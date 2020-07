Sbarchi di infetti senza sosta: altri 25 migranti sono positivi al virus (Di sabato 25 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo L'isola di Lampedusa al collasso. Il sindaco evoca lo stato di emergenza. L'allarme degli agenti: "Servono protocolli sanitari" Non si fermano gli Sbarchi a Lampedusa. L'isola siciliana è ormai al collasso, tanto che il sindaco Totò Martello si è detto pronto a dichiarare lo stato di emergenza. sono soprattutto i migranti positivi al Covid a preoccupare: gli operatori infatti fanno fatica a procedere all'identificazione, ormai gli stranieri sono accalcati negli hotspot e oggi, secondo quanto riferisce il segretario generale Mp, Antonio Allotta, i test sierologici sugli ultimi Sbarchi "hanno dato risultato positivo per altre 25 persone". nodo 1879490 "La situazione ci preoccupa, perché tutti i nuovi sbarcati sono ... Leggi su ilgiornale

