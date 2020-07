Sbarchi a Lampedusa, non c’è più posto per gli immigrati. Il sindaco: “Proclamo stato di emergenza se non lo fa il governo” (Di sabato 25 luglio 2020) Lampedusa, 25 lug – “E’ una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui Lampedusani”. Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello lancia l’avvertimento al governo giallofucsia dopo l’ennesima serie di Sbarchi nell’isola – altri tre nelle ultime ore – e la situazione nell’hotspot dell’isola dove si trovano in questo momento oltre mille immigrati, ossia dieci ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : #LAMPEDUSA AL COLLASSO: 294 SBARCHI NELLA NOTTE. GLI ALBERGATORI: 'COSÌ CI UCCIDONO' - LaStampa : Lampedusa, il flusso di sbarchi non si ferma. Il sindaco: “Salvini? Da ministro non era mai venuto qui” - LegaSalvini : SBARCHI A #LAMPEDUSA E #SALVINI ATTACCA: 'IL GOVERNO AMMAZZA LA SICILIA' - AppostaMi : RT @ilruttosovrano: #Lampedusa, continuano gli sbarchi di uomini belli pasciuti che pensano sempre a mangiare, stanno tutto il giorno con i… - Giancar70336148 : RT @ilgiornale: Il sindaco di Lampedusa Totò Martello dopo la visita di Salvini: 'Viene adesso, ma da ministro non è mai venuto sull'isola'… -