Sbarchi a Lampedusa | il sindaco Martello | dichiara lo stato di emergenza

A Lampedusa gli Sbarchi continuano senza sosta e l'hotspot ormai non ne può accogliere altri, visto che ne contiene oltre mille quando in realtà dovrebbe ospitarne al massimo 200. Oggi il sindaco Totò Martello ha annunciato:"La situazione è insostenibile. Abbiamo chiesto una nave al governo ma non ha voluto darcela. Ho dichiarato lo stato di emergenza"Ieri il sindaco Martello si era fatto sentire anche per le critiche rivolte a Matteo Salvini:"Salvini è venuto ieri qui a dire che quando tornerà al governo i porti di Lampedusa saranno di nuovo chiusi ai migranti. Una bugia, perché la Lega al Governo c'è stata già e i porti ...

