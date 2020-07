Sarri: “Questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano. Domani contano le nostre motivazioni” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole a proposito del campionato:“Motivazioni? Non credo che la Samp ne abbia poche, avendo appena perso un derby. Ma le motivazioni che contano, Domani, sono le nostre. Dobbiamo pensare solo a entrare in campo con determinazione. Troveremo la forza per farlo e arrivare al nostro obiettivo. Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, un club non può acquistarne 25. Altrimenti non mi resta che allenare me stesso. Questo è il campionato più difficile della storia del calcio ... Leggi su alfredopedulla

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : Sarri ?? «Io dò un voto buono alla squadra, perché questo è il campionato più difficile della storia del calcio ital… - romeoagresti : #Sarri sugli infortunati: 'Alla Juve è qualche anno che ci sono molti infortunati. Abbiamo avuto anche ko di natura… - vanda235 : RT @BeeLucyC: @GianniJ08 @vanda235 Io non ho pensato che fosse una difesa a Sarri, volevo solo precisare che non devono essere solo sani, m… - BeeLucyC : @GianniJ08 @vanda235 Io non ho pensato che fosse una difesa a Sarri, volevo solo precisare che non devono essere so… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri “Questo Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista