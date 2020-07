Sarri “Meritiamo un buon voto, è il campionato più duro della storia” (Di sabato 25 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Il mio voto alla squadra è buono, perchè questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano, con difficoltà enormi per tutti”. Maurizio Sarri difende la sua Juventus, che domani contro la Samp ha la seconda chance di cucirsi sulla maglia il nono scudetto di fila. “Abbiamo voglia di portare a casa punti e raggiungere l’obiettivo – assicura il tecnico bianconero – Dobbiamo essere combattivi e non perdere la testa, perchè esserci vicini conta zero”. La Juve ha fallito il primo match-point a Udine: “La stanchezza, fisica e mentale, è un problema che hanno tutte le squadre, giocando così spesso. A Udine abbiamo perso ordine per ‘eccessò, non ... Leggi su ildenaro

