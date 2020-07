Sarri Juventus, mea culpa del tecnico ed il voto alla squadra (Di sabato 25 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano, durante la conferenza stampa, ha parlato delle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa e del centrocampo che, in alcune occasioni, apparso poco brillante. L’allenatore ha dichiarato che la società non può comprare 25 calciatori e, per questo, deve essere lui bravo ad adattarsi alle potenzialità della rosa. Juventus: Sarri valuta la stagione che sta per terminare “Sono io che devo adattarmi a loro, non il contrario. Non posso farmi comprare 25 giocatori. Come ho detto altre volte se no allenerei me stesso. È un discorso che invertirei. Leggi anche:Juventus Sampdoria probabili formazioni, torna Pjanic: out Bentancur Un buon voto, è il campionato più difficile della ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : ? 16:30 ?? Mister Sarri incontra i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ??LIVE #OneTouchAwayFromYou nella s… - juventusfc : «Vogliamo raggiungere l’obiettivo» Parola ??di Mister #Sarri ?? - aleposer : Sono un ammiratore di Sarri (anche se tutt’altro che juventino).. ma questa affermazione proprio no: anche senza pa… - LucianoMoggi : Se #Dybala e #Ronaldo non inventano la #Juventus è una squadra normale #JuventusSampdoria #CR7 #Sarri -