Sarri: "Champions? No, dovete valutarmi dal campionato e do un buon voto alla squadra. Ora dritti all'obiettivo" (Di sabato 25 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sampdoria, partita in programma domani sera e che potrebbe assegnare lo Scudetto ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match. La partita di domani è da unica cosa che conta? "Noi vediamo in tutte le partite questa possibilità. C'è la voglia di andare all'obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto, e domani è una di queste possibilità. Dobbiamo andarci con... Leggi su 90min

juventusfc : Sarri ?? «La Champions League è affascinante, ma la competizione più indicativa sul lavoro stagionale di una squadra… - forumJuventus : Sarri post #JuveLazio: 'Scudetto? mancano ancora 4 punti, quindi mi tocco. Dybala aveva un problema alla schiena. A… - AndreaGalliano8 : RT @romeoagresti: #Sarri: 'La Champions è una manifestazione affascinante, ma poi credo che una squadra valutata dal campionato. Che voto d… - Coke_87 : È finita, completamente finita. Sarri finirà con lo snaturarsi e non saremo mai né carne né pesce, lui doveva cambi… - calciomercatoit : ?? #JuveSampdoria - #Sarri in conferenza: 'Pjanic oggi in gruppo. Proviamo a reinserire Higuain. Sulla #Champions...… -