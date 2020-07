Sarri: “A Udine non siamo stati perfetti. Domani possiamo raggiungere l’obiettivo. Pjanic ha qualche problemino” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Vediamo in ogni partita la possibilità di andare a punti. Vediamo l’obiettivo, Domani è una possibilità. Come ho sempre detto esserci vicino conta zero. Udine? Le difficoltà sono per tutti, non è così automatico far passare la fatica da una partita all’altra. Abbiamo perso ordine in eccesso, abbiamo perso le distanze ma è differente di altre volte che siamo stati passivi. A me per certi versi la squadra è piaciuta, però non siamo stati perfetti. Pjanic? Ha fatto 46 partite quest’anno. Nelle ultime partite ... Leggi su alfredopedulla

