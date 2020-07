Sarà Sarà fuori da Reazione a Catena, Passatempi nuovi campioni (Di sabato 25 luglio 2020) Sarà Sarà fuori da Reazione a Catena. I campioni formati da Elisa, Mario e Claudia che sono rispettivamente, mamma, papà e figlia hanno perso l’intesa vincente di oggi. Il quiz di Marco Liorni andrà in onda fino a settembre, dopodichè tornerà in onda L’eredità di Flavio Insinna. Marco Liorni, con la sua bravura e professionalità, è riuscito a far mantenere la leadership alla fascia preserale di Rai 1. Ascolti con punte del 25% ed oltre 3 milioni di telespettatori seguono il gioco “che rinfresca la mente”. Anche oggi, 25 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena con protagonisti i campioni, i Sarà Sarà e gli sfidanti: i ... Leggi su kontrokultura

