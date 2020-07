Sant’Egidio Femminile, presentata l’iscrizione al campionato di Serie C (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – L’Asd Sant’Egidio Femminile comunica che mercoledì 22 luglio è stata correttamente depositata la documentazione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie C – stagione 2020/21. La società, con ampio margine sulla data di scadenza, ha inviato al Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti tutta la documentazione oltre al pagamento dell’intero importo dovuto senza ricorrere alla rateizzazione. Bisognerà attendere il responso della Covisod per ufficializzare la partecipazione, per il terzo anno consecutivo, alla massima competizione Femminile targata LND. Le dichiarazioni del Presidente Alba Albanese: “Con il ... Leggi su anteprima24

SalernoSport24 : ?? Sant'Egidio Femminile: sarà ancora Serie C, raggiante la presidentessa Albanese - - SalernoSport24 : ?? Calcio femminile, Ilaria Del Pizzo: Serie B conquistata per l'estremo difensore ex Sant'Egidio -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Egidio Femminile Caserta, Tanti Auguri don Mario Vallarelli per il 102° compleanno, il tuo un ricordo doveroso l'eco di caserta