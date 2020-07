Sant’Agata de’ Goti, Ramona Iannotta: “Piena disponibilità al candidato sindaco Valentino” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Alla richiesta di candidatura ho subito dato la piena disponibilità al candidato sindaco Carmine Valentino” così esordisce Ramona Iannotta, giovane professionista santagatese. “L’ho fatto con senso di coerenza e appartenenza politica. Lo scorso anno, con la mia prima esperienza, ho dato il massimo ed iniziato il mio percorso politico. Nonostante la mancata elezione, sono sempre stata in prima linea, a sostegno della mia comunità di San Silvestro e di tutta la città Sant’Agata de’ Goti. Riparto e ricomincio da dove tutto per me è famiglia e lavorerò affinché la città di ... Leggi su anteprima24

