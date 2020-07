San Giacomo Il Maggiore: oggi la Chiesa festeggia il Santo (Di sabato 25 luglio 2020) San Giacomo Il Maggiore fu uno dei dodici Apostoli. Aveva dodici anni in più di Gesù. Fu uno dei più zelanti predicatori del Verbo del Signore oggi la Chiesa festeggia un altro Santo davvero importante e particolare. Un uomo che è stato fondamentale per la vita di Gesù stesso e che, come tutti gli altri Apostoli, gli ha dedicato la sua completa vita. San Giacomo Il Maggiore è da ricordare soprattutto per il suo episodio con i Samaritani. Questi ultimi non volevano ricevere i discepoli del Signore. Giacomo, con il fratello Giovanni, si accostò al Divino Maestro e gli disse: “Signore, vuoi che diciamo al fuoco di discendere dal cielo a consumarli?” Gesù benignamente ... Leggi su zon

nuccia20 : RT @UCSCEI: Festa di san Giacomo, Apostolo, che, figlio di Zebedeo e fratello di san Giovanni evangelista, fu insieme a Pietro e Giovanni t… - GiovanniFazio9 : Torno in paese, finalmente dormo tranquillo fino alle dieci: - 06,00 il vicino scarica due tir di legna da ardere;… - malotruc : Giovanni Gasparro. Apparizione di Nostra Signora del Pilar a San Giacomo il Maggiore. Olio su tela, 2019. San Piet… - UCSCEI : Festa di san Giacomo, Apostolo, che, figlio di Zebedeo e fratello di san Giovanni evangelista, fu insieme a Pietro… - RP_idee_2018 : .... oggi è San Giacomo , festa del patrono qui da noi a Gavi! Ci auguriamo che sia di buon auspicio per un futuro… -