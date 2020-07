Samuel Taylor Coleridge, le poesie più belle del grande visionario romantico (Di sabato 25 luglio 2020) Samuel Taylor Coleridge è il caposcuola del primo Romanticismo inglese. La sua, una poetica suggestiva e sospesa in una dimensione sovrannaturale. La vita e il sodalizio con Wordsworth Samuel Taylor Coleridge nacque in Devonshire, nel 1772. Sin da bambino mostrò una grande passione per la lettura e un enorme talento nella poesia. Nel 1791 cominciò a … Leggi su periodicodaily

Nel Xanadu alza Kubla Khan dimora di delizie un duomo dove Alf, il fiume sacro, scorre per caverne vietate all’uomo a un mare senza sole. Dieci miglia di fertile campagna con mura e torri furono recin ...

Quando, ormai molti anni fa, lessi “Moby Dick” di Herman Melville venni preso da una voglia insaziabile di pesce crudo, cotto, fritto. Per “La ballata del vecchio marinaio” di Samuel Taylor Coleridge ...

