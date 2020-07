Salerno, Sindaco in giro con Municipale per i controlli: sanzionate alcune attività (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In giro con i vigili urbani per controllare il rispetto dell’ordinanza che obbliga l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza come la mascherina. Ancora una volta il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto accertare di persona, al fianco dei vigili urbani, il rispetto dell’ordinanza, alla luce anche delle ulteriori restrizioni imposte con il provvedimento emanato ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Già elevate delle sanzioni ad alcuni esercizi commerciali. L'articolo Salerno, Sindaco in giro con Municipale per i controlli: sanzionate alcune attività proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

