Salerno, ecco le prime multe da mille euro per chi non indossa la mascherina (Di sabato 25 luglio 2020) Il governatore aveva annunciato pesanti sanzioni. Oggi, sabato, primi controlli a tappeto e contravvenzioni nei negozi della città campana Leggi su ilsecoloxix

«Se non c'è senso di responsabilità e rigore, rischiamo di farci male - ha aggiunto De Luca - quindi uso della mascherina obbligatorio soprattutto nei luoghi chiusi, si va nei negozi, nei supermercati ...

Soltanto ieri, con apposita ordinanza, la numero 63 del 24 luglio 2020, la Regione Campania ha inasprito le sanzioni per chiunque venga trovato a non indossare la mascherina ove prescritto dalle prece ...

