Salame, il celebre prodotto richiamato dalla Conad: via dagli scaffali, il pericolo (Di sabato 25 luglio 2020) Scatta il richiamo di un celebre Salame felino, quello Igp Sapori & Dintorni, distribuito alla Conad. Richiamo dovuto alla presenza di Salmonella spp. Nel dettaglio, il salume interessato dal ritiro è quello venduto in forme intere da circa 850 grammi, il cui numero di lotto è 1770520 (codice EAN 2197460). Il Salame felino richiamato è prodotto per Conad da Feroli Gino e Figlio Srl. Come sempre, a scopo cautelativo si raccomanda di non consumare il prodotto a cui corrisponde il numero di lotto segnalato e di restituirlo alla Conad dove è stato acquistato, dove potrà essere sostituito con un altro prodotto o rimborsato. Leggi su liberoquotidiano

