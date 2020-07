Sabrina Salerno distesa in bikini: quel dettaglio parla d’amore (Di sabato 25 luglio 2020) Fantastico scatto circondata dal mare, per la bella cantante Sabrina Salerno che si mostra in bikini su Instagram: forme, tanti cuori e quella domanda sull’amore Sabrina Salerno (fonte foto: Instagram, @SabrinaSalernofficial)Tra i personaggi famosi più amati e seguiti su Instagram un posto speciale è occupato di certo dalla bella e brava Sabrina Salerno, cantante di successo e star assoluta del social network su cui ottiene sempre tanti consensi: arriva una foto scattata mentre si trova circondata dal mare, e quella particolare domanda sull’amore. Dopo aver fatto perdere la testa proprio a tutti, mostrando a tutti come e quanto si tiene costantemente in forma, ... Leggi su chenews

SabrinaSalerno : Grazie a @MediasetPlay per questa piacevole chiacchierata #mediasetplaycult - AmoPlatone : RT @geroz_: Diletta Leotta Sabrina Salerno (28 anni ) (52 anni) LIKE… - PaoloRonk : Vi vedo che mettete i like a Sabrina Salerno malandrini - alfonso_unial : Occhio, che qualcuna, giustamente potrebbe svalvolare. Le donne non sono solo gambe e tette hanno anche un bel cerv… - espressionedime : @simonegraziosi2 Ma raga ma che cazzo c'entra? Una Sabrina Salerno era bona anche a 20 anni. Un sex symbol, grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno distesa in bikini: quel dettaglio parla... CheNews.it In edicola la Guida ai sapori e ai piaceri che soltanto il mare del Veneto sa offrire

«L’acqua è la vita di Venezia. Respira 4 volte in 24 ore e porta in laguna due volte sangue arterioso e due volte ne esce venoso. La città ha bisogno dell’acqua per vivere, per darle forma, per dare v ...

Sabrina Salerno, lo scatto hot fa venire i bollenti spiriti ai fan

Sabrina Salerno fa impazzire i suoi fan con uno scatto decisamente sexy che mette in bella mostra il suo prosperoso décolleté. Chiunque sia cresciuto negli anni ’80 o sia stato un appassionato dei “B- ...

«L’acqua è la vita di Venezia. Respira 4 volte in 24 ore e porta in laguna due volte sangue arterioso e due volte ne esce venoso. La città ha bisogno dell’acqua per vivere, per darle forma, per dare v ...Sabrina Salerno fa impazzire i suoi fan con uno scatto decisamente sexy che mette in bella mostra il suo prosperoso décolleté. Chiunque sia cresciuto negli anni ’80 o sia stato un appassionato dei “B- ...