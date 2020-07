Rousseau, dentro la sede dell’associazione a Milano. Il tour con Davide Casaleggio: “Ecco dove abbiamo progettato il Movimento” – Video (Di sabato 25 luglio 2020) Con l’occasione de Le Olimpiadi delle Idee, la due giorni online organizzata dal Movimento 5 stelle, Davide Casaleggio porta le telecamere dentro l’associazione Rousseau. Tra le stanze della sede di Milano, tra una macchina da scrivere Olivetti e una Videocassetta, è “stato progettato il Movimento, le liste civiche, i meet up”. All’evento partecipano 126 ‘speaker’ in 32 sessioni di lavoro, per un totale di 250 ore di attività. L'articolo Rousseau, dentro la sede dell’associazione a Milano. Il tour con Davide Casaleggio: “Ecco dove ... Leggi su ilfattoquotidiano

