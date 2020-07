Roma, monopattini: oltre 150 illeciti contestati nel centro storico (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Sono oltre 150 le irregolarità riscontrate nel corso delle ultime settimane tra le vie del centro storico durante i controlli potenziati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi da parte di degli utilizzatori di monopattini: agenti appiedati e pattuglie itineranti del I Gruppo centro “ex Trevi” hanno svolto verifiche mirate nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. Accertamenti specifici rafforzati in particolare in orario serale e nel fine settimana, dove si registra un aumento del numero di utenti e di mezzi in circolazione. Persone in due sullo stesso monopattino, mancanza del casco per i minori di 18 anni o assenza di dispositivi catarifrangenti nelle ore notturne sono le violazioni maggiormente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, monopattini senza regole al centro: oltre 150 multati, in gran parte giovani

Stretta sui monopattini nel centro, 150 irregolarità riscontrate: le multe arrivano fino a 400 euro

Monopattini: oltre 150 illeciti contestati nel Centro Storico

