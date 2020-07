Roma, insulti sessisti alla ex M5s. La solidarietà di Virginia Raggi: «Inaccettabile gogna mediatica» (Di sabato 25 luglio 2020) Aveva annunciato due giorni fa il suo addio al M5s per aderire a Italexit di Gianluigi Paragone e candidarsi nel 2021 alle Comunali. Libera scelta in libero Stato, ma ai Torquemada della rete non è andata giù. Così Monica Lozzi, presidente del VII Municipio di Roma, è stata letteralmente ricoperta di insulti, la maggior parte dei quali sessisti, dove “tr**a” è quello più gettonato. Lozzi, in un post su Facebook, ha voluto raccogliere e pubblicare alcune delle pesanti offese ricevute. La sindaca di Roma – e ormai ex collega di partito – Virginia Raggi le ha espresso solidarietà in un commento: «Nessuna giustificazione per chi insulta. Abbiamo una visione diversa della politica ma è ... Leggi su open.online

