Roma-Fiorentina, Fonseca spegne i rumors: “Nessun caso Zaniolo, contro la viola partita diversa. Dzeko? Sta bene, chi è motivato…” (Di sabato 25 luglio 2020) La Roma si prepara al prossimo impegno.Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, la Roma, è tornata in campo per prepararsi al meglio alla sfida di domani. Un impegno importante per i giallorossi che, tra meno di ventiquattro ore, ospiteranno all'Olimpico la Fiorentina con l'obiettivo di difendere con le unghie e con i denti il quinto posto allungando di ben due punti sul Milan. Ad analizzare il momento vissuto dalla squadra alla vigilia è il tecnico Paulo Fonseca, intervenuto questo pomeriggio nella consueta conferenza stampa pre-gara."La squadra sta in un buon momento, sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere su tutti i livelli. E' importante dire che ora pensiamo solo al campionato. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione. La squadra sta bene ha trovato ... Leggi su mediagol

