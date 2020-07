Roma-Fiorentina (26 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) La Roma ha risposto all’assalto del Milan, che l’aveva sorpassata vincendo sul campo del Sassuolo, travolgendo la Spal 6-1 nella più larga vittoria stagionale e conservando il quinto posto con due punti di vantaggio sui rossoneri, che potrebbero diventare quattro in caso di vittoria dopo il pareggio della squadra di Pioli contro l’Atalanta. I giallorossi … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - ASRomaFRA : ?????? MATCH ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19h30 ?? FORZA ROMA ! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - MehmetD82933427 : @Betsdot1 @DURDONAISMOILO1 @Ramazan09366366 @canandrl @frat_topal @joker466246 Sensiz1905 Roma 2 fiorentina 1 - betbaskan : @Betsdot1 Baskan3457 Roma 2-1 Fiorentina #betsdot @pattasak @Poldipoldi4 @Krishazelll @kozet1248 @SevimliSevim6 -