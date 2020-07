Roma, controlli dei carabinieri per il rispetto delle prescrizioni anti-contagio: due esercizi commerciali sanzionati, uno chiuso (Di sabato 25 luglio 2020) Roma – Prosegue l’attività di monitoraggio dei carabinieri di Roma nelle zone della movida della Capitale finalizzata alla verifica del rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità in merito al distanziamento sociale da mantenere per prevenire la circolazione del Covid-19. Dalla tarda serata di ieri e fino a notte inoltrata, i carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito una fitta serie di accertamenti nei quartieri di piazza Bologna, Salario, Trieste e Nomentano. Il bilancio dell’attività è di 78 persone e 31 veicoli controllati. Sotto la lente dei carabinieri sono finiti anche gli esercizi commerciali della zona. Nel corso delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo visitato caserma @_Carabinieri_ Tor Bella Monaca #Roma. “Avviata inchiesta interna pe… - rubio_chef : Due operai sono morti oggi mentre lavoravano in un cantiere edile a Roma. Morti ammazzati dallo Stato, sul posto di… - CorriereCitta : Roma, controlli dei carabinieri per il rispetto delle prescrizioni anti-contagio: due esercizi commerciali sanziona… - paolorm2012 : Movida e assembramenti, controlli anti-Covid: chiusi 4 locali a Ponte Milvio e Trastevere - mattinodinapoli : Roma, movida e controlli anti-Covid: chiusi 4 locali a Ponte Milvio e Trastevere -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Coronavirus, a Roma controlli sui pullman: scatta la quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria RomaToday Gruppo forniva droga pure alle piazze controllate da italiani

Un'organizzazione che ricalca a tutti gli effetti quella dei clan. La conferma di come quella nigeriana sia una mafia a tutti gli effetti arriva dall'ultima operazione coordinata dalla Direzione distr ...

ATAC, Fastweb, Ericsson: ecco il primo autobus 5G

Roma 5G è un progetto di Fastweb, Ericsson, ATAC e Roma Capitale per dar vita alla smart city di domani partendo dal primo autobus 5G sulle strade. Si può fare qualcosa per migliorare i servizi pubbli ...

Un'organizzazione che ricalca a tutti gli effetti quella dei clan. La conferma di come quella nigeriana sia una mafia a tutti gli effetti arriva dall'ultima operazione coordinata dalla Direzione distr ...Roma 5G è un progetto di Fastweb, Ericsson, ATAC e Roma Capitale per dar vita alla smart city di domani partendo dal primo autobus 5G sulle strade. Si può fare qualcosa per migliorare i servizi pubbli ...