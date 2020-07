Rocco Casalino nella bufera: il fidanzato cubano segnalato dall’antiriciclaggio (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug – C’era una volta Rocco del Grande Fratello. Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti e il giovane partecipante alla prima edizione del celebre reality show, un’esperienza che motivò dichiarando di “riuscire molto bene a socializzare” ed “essere maledettamente esibizionista e voyeur”, ha fatto una signora carriera politica. Ottenendo importanti incarichi nel M5S, a cui è iscritto dal 2011, fino alla nomina a portavoce e capo dell’ufficio stampa del premier Giuseppe Conte nel giugno 2018. Da due anni è l’ombra del presidente del Consiglio, una sorta di spin doctor della comunicazione pentestallata e più in generale dell’esecutivo giallofucsia. Eppure, stando a quanto rivelato da La Verità, l’ex personaggio televisivo ha pronto un ... Leggi su ilprimatonazionale

fattoquotidiano : Antiriciclaggio, “il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette” - LegaSalvini : Rocco Casalino e Giuseppe Conte, la foto al vertice Ue: 'Tra loro nata una complicità, l'uno non può fare a meno de… - disicaterina : RT @claudio_2022: Ma è normale che il trentenne fidanzato di Casalino, un uomo che conosce in anteprima le decisioni del governo scommetta… - Stupormundi66 : RT @conteDartagnan: Il fidanzato di Casalino che fa trading online ricevendo bonifici da Rocco...magari si scoprì proprio sulle azioni auto… - EnricoAzzu : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… -

