Rocco Casalino, il fidanzato segnalato all’Antiriclaggio: imbarazzo a Palazzo Chigi (Di sabato 25 luglio 2020) Guai in vista per il portavoce del premier Conte. Rocco Casalino, infatti, ha ricevuto brutte notizie. Stavolta non si tratta di una delle sue solite gaffe date in pasto ai media, ma di una disavventura giudiziaria che ha coinvolto il suo fidanzato cubano. Il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila, secondo il quotidiano La Verità, sarebbe stato “segnalato” all’antiriciclaggio per un’operazione sospetta, un bonifico di 50.000 euro arrivato sul proprio conto corrente. Ed ora è dunque costretto a difendersi dalle accuse di riciclaggio di denaro. Per ora il diretto interessato respinge l’accusa al mittente e parla di un conto nella disponibilità della mamma. Come racconta ancora La Verità nel suo scoop, “un giorno è arrivato un bonifico da ... Leggi su ilparagone

