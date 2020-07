Roberto Fico: 'Recovery Fund occasione unica per ridisegnare i trasporti in Italia' (Di sabato 25 luglio 2020) Gli stanziamenti del Recovery Fund che l'Italia riceverà dall'Unione europea per effetto dell'accordo definito martedì scorso dal Consiglio europeo offrono grandi e forse irripetibili opportunità per ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Roberto_Fico : Approvata all'unanimità a @Montecitorio la proposta di istituire la Giornata in memoria delle vittime del Covid, un… - Roberto_Fico : La mia solidarietà a @LaCastelliM5s per gli insulti e le minacce ricevute, parole di insopportabile violenza che no… - Montecitorio : Il Presidente @Roberto_Fico ha incontrato oggi i rappresentanti del Comitato Alpi-Hrovatin. Gli atti desecretati s… - dottormich : RT @Blowjoint: @NonLeggi @GiuseppeConteIT @meb @crippa5stelle @Fornaro62 @Roberto_Fico @robertosaviano ci si aspetterebbe da @robertosavian… - menteveloce : @Twitter blocchi pedofili @Quirinale @ANMagistrati @NicolaPorro @GiuseppeConteIT @Pres_Casellati @Roberto_Fico… -