‘Riverdale’, un’amata protagonista della serie è in dolce attesa e rivela il sesso del bebè! (Di sabato 25 luglio 2020) Vanessa Morgan, star di Riverdale, ha svelato a mezzo social di essere in dolce attesa. L’attrice, che nell’amata serie tv veste i panni di Toni Topaz, aspetta un bel maschietto dal marito Michael Kopech. Attraverso un post su Instagram, Vanessa ha reso nota tutta la sua felicità per la vita da mamma che l’aspetta e ha pubblicato alcuni scatti della festa organizzata per annunciare ad amici e parenti il sesso del bebè in arrivo: Stavo valutando di nascondere questa parte della mia vita, ma sapevo che alla fine le persone avrebbero visto le foto con la mia pancia e volevo che voi ragazzi lo sapeste da me. Voglio mantenere privato questo capitolo della mia vita, ma voglio anche essere la prima a condividere la notizia. Sono felicissima di ... Leggi su isaechia

