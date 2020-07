Ritmi bassi e poche occasioni, Brescia e Parma chiudono sullo 0-0 al 45' (Di sabato 25 luglio 2020) E' terminato sullo 0-0 il primo tempo della sfida di campionato tra Brescia e Parma. Meglio il Parma in questi primi quarantacinque minuti, con i crociati che hanno provato a fare la partita creando qualche buona occasione. Leggi su tuttonapoli

Brescia-Parma 0-0

Primo tempo senza grandi emozioni e a ritmi bassi in un pomeriggio molto caldo a Brescia: comanda a lungo il Parma che sfiora il gol in un paio di occasioni con Kulusevski La formazione del Parma: Sep ...

Lo Spezia è sempre terzo

CREMONESE: Ravaglia, Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Mogos (47’ st Palombi), Castagnetti (43’ pt Arini), Gustafson, Zortea (23’ st Gaetano); Ciofani, Celar (23’ st Parigini). A disposizio ...

