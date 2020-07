Risvegli: quando Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro sul set del film (Di sabato 25 luglio 2020) Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro sul set del film Risvegli: 'Il suo naso fece crack, come quando si rompono le ossa di pollo'. Quante curiosità e aneddoti bizzarri ci sono dietro a un film... Sapevate ad esempio che sul set di Risvegli Robin Williams ruppe accidentalmente il naso a Robert De Niro durante le riprese di una scena? Ebbene sì. L'attore de l'Attimo Fuggente e Hook - Capitan Uncino lavorò assieme a Robert De Niro in occasione del film diretto da Penny Marshall, e finì con fargli un bel ... Leggi su movieplayer

Risvegli in onda su La7 oggi, 25 luglio, dalle 21:25. Nel cast Robin Williams, Robert De Niro, John Heard, Julie Kavner, Penelope Ann Miller, Max von Sydow, Anne Meara e Dexter Gordon.