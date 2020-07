Risultati Serie A, 36ª giornata: annullato gol al Sassuolo, Napoli sempre avanti [FOTO e CLASSIFICA] (Di sabato 25 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Finisce 1-1, con Zapata che risponde a Calhanoglu. Tre gare al sabato, le prime due vedono vittoriose le squadre in trasferta. Il Parma sbanca Brescia, l’Inter sbanca Genova. In serata Napoli-Sassuolo. Domenica, dopo le gare del pomeriggio, il piatto forte è il posticipo Juventus-Sampdoria. In caso di vittoria i bianconeri sarebbero campioni d’Italia. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati VENERDI’ ore 21.45 Milan-Atalanta 1-1 (14′ Calhanoglu, 33′ ... Leggi su calcioweb.eu

