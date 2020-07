Risultati amichevoli NBA – Gallinari batte i Celtics, ok Sixers, sconfitta per i Rockets di Harden (Di sabato 25 luglio 2020) Continuano le amichevoli NBA in quel di Orlando in vista del ritorno in campo ufficiale. Nella notte OKC trascinata dal duo composto da Gilgeous-Alexander e Steven Adams (17 punti a testa) ha superato i Boston Celtics di Enes Kanter (11 punti e 10 rimbalzi). Buona prova di Gallinari che chiude con 9 punti. Successo anche per i Sixers di Tobias Harris (15 punti e 10 rimbalzi) che battono i Grizzlies di un’ottimo Valanciunas da 20 punti e 11 rimbalzi. Niente da fare invece per gli Houston Rockets di James Harden (24 punti, 4 rimbalzi e 10 assist) sconfitti dai Toronto Raptors che vedono in Serge Ibaka il top scorer della loro gara con 18 punti. I Risultati delle amichevoli NBA della notte: Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 90-83 Boston ... Leggi su sportfair

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati delle amichevoli: OKC domina, 9 punti per Gallinari. Vince Philadelphia - basketissimo : I risultati dalla bolla di Orlando: tre amichevoli nella notte, con i debutti di Thunder, Raptors, e Sixers, che re… - SkySportNBA : NBA, i risultati delle amichevoli: OKC domina, 9 punti per Gallinari. Vince Philadelphia - sportli26181512 : NBA, i risultati delle amichevoli: OKC domina, 9 punti per Gallinari. Vince Philadelphia: Tre gli scrimmage giocati… - chalcio : Seconda Lega: risultati e marcatori delle amichevoli, mister Fabbri «Giocando da singoli siamo già retrocessi»… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati amichevoli NBA, i risultati delle amichevoli: OKC domina, 9 punti per Gallinari. Vince Philadelphia Sky Sport La Zenith ora punta in alto "Vogliamo la promozione"

Caccia alle prime posizioni della classifica. La Zenith Audax ha svelato la rosa della prima squadra, che nella prossima stagione avrà il compito di recitare un ruolo da protagonista in uno dei tre gi ...

NBA, i risultati delle amichevoli: Seth Curry ruba la scena a James e Doncic, Belinelli 4

I Lakers perdono la prima amichevole nella bolla di Orlando: LeBron e Davis rimangono in ...

Caccia alle prime posizioni della classifica. La Zenith Audax ha svelato la rosa della prima squadra, che nella prossima stagione avrà il compito di recitare un ruolo da protagonista in uno dei tre gi ...I Lakers perdono la prima amichevole nella bolla di Orlando: LeBron e Davis rimangono in ...