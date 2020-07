Rifiuti elettronici, 25mila tonnellate gestite da Ecolight (Di sabato 25 luglio 2020) nel 2019. Il consorzio nazionale per i RAEE presenta il Rapporto Sociale Quasi 25 mila tonnellate di Rifiuti elettronici gestiti nel 2019 con un tasso di recupero ben superiore al 90% e oltre 350 tonnellate raccolte attraverso strumenti di prossimità. Ecolight, il consorzio nazionale no profit per la gestione dei Rifiuti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

