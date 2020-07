Ricerca: brevetto ENEA per la cura dei tumori pediatrici (Di sabato 25 luglio 2020) – Un team di Ricercatori del Laboratorio Tecnologie Biomediche dell’ENEA ha brevettato un sistema innovativo con ricadute importanti per la cura del medulloblastoma, un tumore pediatrico. L’innovazione consiste in un pretrattamento con impulsi elettrici abbinato all’applicazione di radiazioni ionizzanti e si è dimostrata efficace anche con dosi ridotte di radiazioni e senza l’utilizzo di farmaci. “Questo sistema consente di neutralizzare selettivamente, in un modello sperimentale, le cellule staminali del medulloblastoma, note per essere particolarmente resistenti alle terapie oncologiche convenzionali”, sottolinea Mariateresa Mancuso, responsabile del Laboratorio Tecnologie Biomediche dell’ENEA. “Infatti, le cellule staminali tumorali sono considerate tra le ... Leggi su romadailynews

Si chiama Proteus il materiale creato da due team di ricerca più leggero dell'acciaio e resistente a qualsiasi smerigliatrice. Nasce dall'osservazione della natura, in particolare i gusci di abalone e ...

(Teleborsa) – Il sistema innovativo brevettato dal team di ricercatori del Laboratorio Tecnologie Biomediche dell'Enea potrebbe avere ricadute importanti per la cura del medulloblastoma, un tumore ped ...

Si chiama Proteus il materiale creato da due team di ricerca più leggero dell'acciaio e resistente a qualsiasi smerigliatrice. Nasce dall'osservazione della natura, in particolare i gusci di abalone e ...

(Teleborsa) – Il sistema innovativo brevettato dal team di ricercatori del Laboratorio Tecnologie Biomediche dell'Enea potrebbe avere ricadute importanti per la cura del medulloblastoma, un tumore ped ...