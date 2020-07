Riapertura Scuola, Azzolina Parla di Formazione Docenti e Banchi Singoli (Di sabato 25 luglio 2020) Nel corso della manifestazione culturale Ponza D’Autore, la Ministra Azzolina Parla delle misure per la Riapertura della Scuola, come la Formazione dei Docenti e i Banchi Singoli. “Stiamo risolvendo ogni criticità. Per mantenere il metro di distanziamento è partita anche una gara importante del commissario Arcuri per comprare dei Banchi” dichiara Azzolina, rispondendo alle domande di Peter Gomez, direttore del sito de “Il Fatto Quotidiano”. “Con i 2,9 miliardi che abbiamo messo sulla ripartenza avremo molto più organico, sia personale docente sia Ata. Se tutto ciò non bastasse, stiamo cercando anche altri spazi al di ... Leggi su youreduaction

