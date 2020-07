Regionali Marche, Minardi (Pd): “Lavoro e aree interne tra le priorità” (Di sabato 25 luglio 2020) FANO – “Dobbiamo creare posti di lavoro investendo in sostenibilita’, innovazione, giovani, industria 4.0 ed economia circolare”. Il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi (Pd), traccia cosi’ la direzione dei prossimi cinque anni in vista delle regionali del 20-21 settembre. A Fano alla presentazione della sua ricandidatura tra gli altri, oltre al sindaco Massimo Seri, anche la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani. “Questi cinque anni in Regione sono stati caratterizzati dal sisma, dalla crisi di Banca Marche e, infine, dalla pandemia- spiega Minardi- ora occorre pensare al futuro cercando di valorizzare quei settori che ne hanno bisogno a cominciare dal lavoro. In questa legislatura ho percorso oltre 400.000 chilometri in macchina per stare vicino ai cittadini e confrontarmi con loro. Nei prossimi cinque anni dovremo investire in trasporti, sanita’ con un occhio di attenzione per le aree interne. Portare servizi per favorire il ripopolamento”. Leggi su dire

