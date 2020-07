Regionali Marche, comitato elettorale Acquaroli alla Baraccola (Di sabato 25 luglio 2020) ANCONA – Francesco Acquaroli ha inaugurato questa mattina la sede del comitato elettorale ad Ancona, in zona Baraccola. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione ha scelto “un luogo molto piu’ fruibile del centro per aprirsi al resto della regione” e, affiancato dai rappresentanti delle 8 formazioni politiche che lo sostengono (FdI, Fi, Lega, Popolari Marche-Udc, Noi con l’Italia, Civici per il territorio, Pri e Movimento per le Marche), ha lanciato la sfida al centrosinistra. “Siamo portatori di un progetto che puo’ garantire una vera alternativa- spiega Acquaroli- Noi non risponderemo ad altri che alla volonta’ di cambiamento dei marchigiani. I partiti per noi sono uno strumento e non sono un fine. Non cadiamo nelle provocazioni di chi non ha nulla da dire dopo 25 anni di governo della Regione”. Leggi su dire

RaffaelePizzati : @luci560 @oscar_foxtrot @danieledv79 @1205fiorella @mesoada @FzVittoria @ottogattotto @micheleemiliano Noi di… - sergimagugliani : RT @mercorellim5s: Non è fattibile l'accordo con il Pd. Spero che le speculazioni finiscano. #regionali2020 #M5S #MercorelliPresidente la… - Falcerossa : RT @pcimarche: La lista Comunista alle elezioni regionali delle Marche 2020 - AnsaMarche : Regionali: Acquaroli,remuntada C.sinistra? Non ha nulla da dire. C.destra Marche, con noi si parla di problemi e nu… - ndpim : #Marche 2020 i #candidati per le #elezioni #regionali di #settembre #CentroSinistra vs #CentroDestra o la spunterà… -