Reggio Emilia saluta l'arrivo di Scopelliti (Di sabato 25 luglio 2020) Reggio Emilia - L'ultimo acquisto della Conad Reggio guarda il mondo da 2.05 metri d'altezza. Simone Scopelliti, centrale classe '94 originario di Reggio Calabria, arriva a rinforzare la rosa reggiana. Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Coronavirus Reggio Emilia, 11 contagi. Sei in città, l'Ausl. " Sono nelle famiglie" il Resto del Carlino Il liceo, le serie tv e la pallavolo: ecco chi è Vittoria Belotti, veterana a 18 anni

CASALE MONFERRATO. Un cognome in comune col bomber del Toro con cui però non ha alcuna parentela, Vittoria Belotti, a dispetto dei suoi 18 anni che compirà il prossimo 11 settembre, sarà una delle vet ...

Claudio si lancia con il paracadute a 76 anni ed entra nel guinness dei primati

Ex pilota Alitalia, ha alle spalle altri 14 record mondiali. «L’età? Non è un limite, basta tenersi sempre in forma» È un mondo bello quello che guarda da lassù, sospeso in aria. Tutto è piccolo, a 4.

