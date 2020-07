Reggina, ufficiale l’acquisto di Lafferty: contratto biennale (Di sabato 25 luglio 2020) La Reggina ha acquistato Kyle Joseph Lafferty. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’operazione che ha coinvolto l’attaccante nordirlandese che dopo aver sostenuto e superato le visite mediche ha firmato un contratto biennale. “Da oggi Kyle Joseph Lafferty entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura in maglia amaranto“, si legge sul sito ufficiale della Reggina. Non solo quindi Jeremy Menez, per la Reggina c’è spazio per un altro acquisto di spessore in un reparto di attacco che vanta anche German Denis. Leggi su sportface

tuttoreggina : #Reggina, UFFICIALE la firma di Kyle Lafferty, oggi la presentazione - citynowit : Reggina, ufficiale l'arrivo di Kyle Lafferty - GiankarlinoP : RT @calcioscozzese: UFFICIALE: Kyle Lafferty è il nuovo centravanti della Reggina. - calcioscozzese : UFFICIALE: Kyle Lafferty è il nuovo centravanti della Reggina. - Vincent_Romeo_ : #Reggina, ufficiale: ecco il secondo acquisto, Lafferty stasera a #ReggioCalabria -