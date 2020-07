Recovery Fund, iniziamo male: il governo dice che darà il 40% al Sud ma non spiega per fare cosa (Di sabato 25 luglio 2020) La discussione sull’impiego dei fondi del Recovery Fund sta animando il dibattito politico nazionale. L’ultima proposta è arrivata dalla ministra De Micheli, che ha chiesto un impiego di oltre il 40% delle risorse (su un totale di circa 209 miliardi di euro) per il Sud Italia. Ancora una volta la discussione sembra però ignorare i temi di misurabilità e processo decisionale. Prima ancora di decidere in quali aree dell’Italia dovrebbero essere investiti i fondi, sarebbe corretto stabilire chi o quali organi verrebbero considerati responsabili del processo decisionale, quali obiettivi darsi, e quali strumenti di misurazione dovrebbero essere adottati. Senza un approccio “scientifico” alla pianificazione delle politiche pubbliche, il dibattito sull’utilizzo dei fondi del Recovery ... Leggi su tpi

