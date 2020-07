Recovery Fund, attorno ai soldi il solito balletto che blocca tutto (Di sabato 25 luglio 2020) Riepiloghiamo. L' Italia è uscita bene dal negoziato di Bruxelles perché per la prima volta riceverà dall'Europa più soldi di quanti ne versa. Ma ci sono alcune questioni da chiarire. 1, I 209 ... Leggi su quotidiano

Giuseppe Conte tira dritto. Sarà il governo e non il Parlamento a decidere priorità e cronoprogrammi per attingere ai 209 miliardi del Recovery Fund. «Le Camere», dice chi ha parlato con il premier ne ...Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, la Ue ha invitato l’Italia a spendere una parte cospicua del Recovery Fund per il Meridione. Soldi da impiegare in strade, porti, aeroporti, logistica, ...