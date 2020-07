Recovery Fund, al Ciae la gestione dei 209 miliardi, ma Conte si tiene firma finale, | Mes, Gualtieri attaccato dopo l'apertura (Di sabato 25 luglio 2020) Si scrive Ciae si legge coordinamento tra Palazzo Chigi, ministeri ed enti locali. La regia dei 209 miliardi che arriveranno con il Recovery Fund sarà sostanzialmente affidata a questi attori. Tutti, ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : ??Pur di rifilarci il Mes come pretende il loro Pd, Gentiloni avverte che fondi del Recovery Fund non arriveranno pr… - Capezzone : +++La supersintesi di Giuditta+++ Nel 2021 il Pd avrà da gestire un numero di candidati/aspiranti alla presidenza d… - Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - blackyafghana : RT @Linkiesta: #Gentiloni e #Gualtieri spiegano a #Conte che se non attiva i 37 miliardi del #Mes (disponibili subito per sistemare la sani… - atestaltasempre : RT @gustinicchi: Il finanziamento del Recovery Fund avverrà a spese di tagli al bilancio europeo (sia per offrire compensazioni ai paesi al… -

Ora tocca ai capi di Stato e di governo spiegare a parlamenti e cittadini l'accordo sul Recovery Fund, a convincerli ''che è giusto e necessario andare avanti'' e approvarlo in sede di ratifica nazion ...

Il paradosso di Conte: lontano dalle tensioni, isolato nella maggioranza

Il modo sbrigativo in cui la maggioranza ha sparecchiato il tavolo del rinfresco a Giuseppe Conte, è il segno di una fragilità che il risultato europeo non poteva sanare. La disputa su chi dovrebbe ge ...

