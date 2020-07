Razzismo, le parole che escludono (Di sabato 25 luglio 2020) «Amigo, non ho niente per te». Questa è una delle frasi che Tareke Brhane, attivista e presidente del Comitato 3 Ottobre, più spesso si sente buttare addosso. Una delle ultime volte è stata in occasione della sua partecipazione alle conferenze TEDx di Bergamo. Era stato invitato per raccontare la sua storia di impegno per i diritti umani, iniziata con l’arrivo a Lampedusa nel 2005 dall’Eritrea. Da quel momento, dopo avere lavorato nelle campagne prima e come mediatore culturale poi, Tareke Brhane ha scelto di dedicare la sua vita alla battaglia per il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e ha fondato il Comitato 3 Ottobre, che ogni anno porta a Lampedusa migliaia di studenti da tutta Europa per parlare d’immigrazione ma soprattutto di dignità. Leggi su vanityfair

marcodimaio : 'Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto'. Sono le parole che meglio descrivono Nelson Mandela, simbolo u… - lauzi_marco : @araihc243 @SnbStefanynico Non hai capito proprio nulla, parole al vento. È la sinistra che si riempe la bocca di f… - s_nardacchione : Il problema sta anche nel #giornalismo 2 esempi in 2 giorni, tra stereotipi, #razzismo e #sessismo. È ormai mainst… - sportface2016 : #Formula1 Bernie #Ecclestone torna a commentare le parole di #Hamilton rivela aneddoti personali del suo anti-raz… - Grace76247470 : @Filomen30847137 Brava! Non ragionano e ci impongono tutto ciò, basterebbe solo un po’ di buonsenso invece si riemp… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo parole Razzismo, non ci sono parole Il Sole 24 ORE Razzismo, le parole che escludono

Meglio dire «nero» o «di colore»? Quanto spesso utilizziamo la lingua italiana in maniera impropria, rischiando di ferire gli altri? Ne abbiamo parlato con Tareke Brhane, Marco Aime e Massimo Birattar ...

Petrosino: 100 sfumature di umanità contro il razzismo, realizzata la scritta

Anziani e bambini, amministratori e semplici cittadini, i ragazzi dello Sprar e gli artisti. In tanti mercoledì pomeriggio a Petrosino hanno voluto dire no a ogni forma di discriminazione e razzismo.

Meglio dire «nero» o «di colore»? Quanto spesso utilizziamo la lingua italiana in maniera impropria, rischiando di ferire gli altri? Ne abbiamo parlato con Tareke Brhane, Marco Aime e Massimo Birattar ...Anziani e bambini, amministratori e semplici cittadini, i ragazzi dello Sprar e gli artisti. In tanti mercoledì pomeriggio a Petrosino hanno voluto dire no a ogni forma di discriminazione e razzismo.