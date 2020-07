Quinto giorno senza decessi in Lombardia, 275 nuovi casi in più in Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 245.864 casi, con un aumento di 275 nuovi contagi rispetto a ieri. Sono 5 i morti in più, per un totale di 35.102. Per il Quinto ... Leggi su globalist

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 245.864 casi, con un aumento di 275 nuovi contagi rispetto a ieri. Sono 5 i morti in più, per un totale di 35.102. Per il quinto g ...

Calcio Serie B, sprofondo rosso per il Cittadella: 1-4 a Verona, quinta sconfitta di fila

Restano solo 2 punti di margine per agguantare i playoff: all'illusorio vantaggio di Panico il Chievo risponde con una goleada. Rosso a Ghiringhelli, espulso anche Luppi dalla panchina. E lunedì c'è i ...

