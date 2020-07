Quello che ha fatto (e quanto ha speso) il Commissario Arcuri (Di sabato 25 luglio 2020) Il 18 marzo scorso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nominava Domenico Arcuri Commissario straordinario dell'emergenza Covid-19. Sono passati quattro mesi: le terapie intensive si sono svuotate, il coronavirus sembra essere almeno da noi sotto controllo. E' il momento quindi dei bilanci per capire nel dettaglio quale sia stato il lavoro del Commissario straordinario e i relativi costi.I compiti di ArcuriCome scritto sul sito del governo compito del Commissario Arcuri è "l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Di fatto doveva occuparsi del reperimento di mascherine, guanti, disinfettante, attrezzature medico ospedaliere (ad esempio i famosi respiratori) potendo ... Leggi su panorama

Roccaraso.”Questi due giorni di Stati Generali della montagna sono stati molto intensi e rappresentano un momento cruciale per tutto l’Appennino. Dopo l’avvio del Recovery Fund siamo in grado di ...

Poche settimane fa vi avevamo mostrato le box art dei giochi PS5, dove figurava proprio Spider Man: Miles Morales. È invece notizia recente che il gioco sarà dotato di una Performance Mode in cui supp ...

