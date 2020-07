Quattro matrimoni e un funerale, stasera su TV8 il film con Hugh Grant (Di sabato 25 luglio 2020) Nella commedia Quattro matrimoni e un funerale, in onda stasera su TV8, Hugh Grant è un single terrorizzato dalla prospettiva di mettere la testa a posto. Nella divertente commedia romantica Quattro matrimoni e un funerale in onda stasera su TV8 alle 21:30, Hugh Grant è l'impenitente single britannico, pronto a capitolare davanti all'americana Carrie conosciuta durante un matrimonio. Il film vede come protagonisti lo scapolo Charles (Hugh Grant) e la sua simpatica compagnia di amici: Rossella, il goffo e simpatico Tom (James Fleet), sua sorella Fiona (Kristin Scott Thomas), segretamente innamorata di ... Leggi su movieplayer

Elton John, l'ex moglie chiede maxi risarcimento da 3 milioni: «Nostri segreti rivelati in libro e film»

L'ex moglie di Elton John, Renate Blauel, ha chiesto un risarcimento di circa 3 milioni di sterline alla star, sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blau ...

Elton John, l'ex moglie chiede maxi risarcimento da 3 milioni: «Nostri segreti rivelati in libro e film»

L'ex moglie di Elton John, Renate Blauel, ha chiesto un risarcimento di circa 3 milioni di sterline alla star, sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blau ...