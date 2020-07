Quattro matrimoni e un funerale: Hugh Grant pensava che il film non fosse granché (Di sabato 25 luglio 2020) Hugh Grant credeva che Quattro matrimoni e un funerale sarebbe stato un flop, l'attore disse anche che secondo lui 'il film non era un granché'. Prima della fine delle riprese Hugh Grant era certo che Quattro matrimoni e un funerale sarebbe stato un flop catastrofico, l'attore è arrivato perfino a dichiarare pubblicamente che "temeva che il film non fosse un granché." Intervistato da Howard Stern, Grant ha affermato che lui, il coproduttore esecutivo e sceneggiatore Richard Curtis, e molti membri del cast e della troupe di questo film non immaginavano che la regia di Mike Newell non fosse adatta ... Leggi su movieplayer

