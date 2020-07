Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, la nuova ordinanza (Di sabato 25 luglio 2020) Obbligo di Quarantena per chi arriva in Italia da Bulgaria e Romania. L’ordinanza firmata da Speranza. ROMA – Obbligo di Quarantena per chi arriva in Italia da Bulgaria e Romania. A stabilirlo è la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese. Una decisione che sembra essere strettamente collegata all’aumento dei focolai registrati in Italia. Molti cluster sono risalenti proprio a persone che negli ultimi giorni hanno soggiornato in questi Stati. Il ministro Speranza ha deciso di inserire l’isolamento obbligatorio, misura che sarà rivista solo in base ai dati ... Leggi su newsmondo

Tre nuovi focolai nel Vicentino, nessuno autoctono. I nuovi casi arrivano tutti da fuori. Si tratta di tre operai di una grossa ditta vicentina ritornati a casa dopo una trasferta in Romania. Due sono ...

